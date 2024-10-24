نائب رئيس الوزراء ووزير العمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمى للسكان والصحة

كتبت آية دعبس

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، جولة داخل معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "النسخة الثانية" 2024 (PHDC'24)، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الفترة من 21-25 أكتوبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمرالذى تنتهي فعاليته اليوم.

وخلال جولة وزير العمل فى المعرض ، أعرب عن تقديره لجهود الدولة المصرية والقائمين على تنظيم تلك الفعالية العالمية ،وقال أنها تعكس اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان، وبناء قُدراته ،وتنمية مهاراته ،والوصول إلى توصيات وقرارات هدفها الاستمرار فى تحسين جودة حياة المواطن المصري ،والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية له.

وكان قد قال محمد جبران وزير العمل، خلال مشاركته بالمؤتمر، إن الدولة تبذل جهود فى تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، مُستشهدا بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الاجتماعى ومجلس النواب، وأكد الوزير على أن حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان ،يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج ،وتُحافظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات العمل والصناعة ،هو جزء مهم من محاور الحماية الإجتماعية و الإلتزام بمعايير العمل الدولية،وأوضح الوزير أن الحوار الاجتماعى أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وبرهن على ذلك بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة.

وأضاف الوزير، في بيان، أن وزارة العمل وهي تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتوفير فرص العمل اللائقة فى إطار سياسة التدريب من أجل التشغيل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية، بعد تدريبها وتأهيلها، وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل " ،وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية،هو أيضًا حق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته ،وتجهيزه لسوق العمل.