وزير الصحة: 35 ألف مشارك فى فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والتنمية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية شارك فية 35 ألف مشارك مشيرا إلى أنه تم تدريب 4000 متدرب فى 37 تخصصا لافتا إلى وجود 1067 متحدثا وتابعا: تم تنظيم 165 جلسة علمية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال لقاءة اليوم بالإعلاميين والصحفيين على هامش فعاليات الختام الخاص بالمؤتمر العالمى الصحة والسكان والتنمية مشيرا إلى أن المؤتمر من ثمارة الكبيرة هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر ركزت على منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية سيتم العمل على تنفيذ محاورها بشكل مكثف وتابع: كان بالمؤتمر جلسات تتعلق بمحور التنمية كما تم اطلاق العديد من المبادرات الصحية التى تهم محاور التنمية المختلفة مشيرا إلى أن هناك العديد من جلسات الشمول المالى والتنمية البشرية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن محور تعزيز الصحة العامة من خلال تفعيل أقوى برامج الطب الوقائى لافتا إلى هناك مشاركات قوية في العديد من الجلسات الثرية.

