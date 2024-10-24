وزير الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان إن عدد سكان مصر سيصل خلال أيام إلى 107 مليون نسمة، مشيرا إلى أن معدل الإنجاب الكلى يتراجع بشكل ملحوظ.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال لقائه مع الصحفيين على هامش فعاليات ختام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية أن معدل الإنجاب الكلى تراجع إلي 2.1 %.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن المبادرات الرئاسية تعمل بشكل مستمر دون توقف لافتا إلى أن مبادة 100 مليون صحة قدمت العديد من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

وحول استخدام الذكاء الاصطناعى في القطاع الصحى قال إنه بيتم استخدامة في تحليل البيانات وأيضا عمليات الكشف والفحص الطبى عن بعد لافتا إلي أن الاستراتيجية الوطنية بيتم تعديلها بما يناسب احتياجات القطاع.