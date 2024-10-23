ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر يشيد بدور برنامج "نورة" فى دعم الفتيات

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

أشاد إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، ببرنامج "نورة"، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، للفتيات المراهقات.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، فى جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان برنامج "نورة" وتعزيز معلومات الصحة الإنجابية للأمهات وتقديم الخدمات للفتيات المراهقات "، ضمن فعاليات النسخة الثانى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، إن أهمية برنامج "نورة"، تأتى من المنظور الثقافى، كون تعبر عن أنفسنا وكينونتنا، قائلًا: "يعجبني حقًا المبدأ الذي يقوم عليه برنامج نورة ومنظور علم النفس الذي يعتمد عليه".

وأضاف: "لابد أن نبتعد عن السرديات التى تقتصر على منظور واحد ولكنها ليست مفهومة لكل الناس في كل الأنحاء، لابد أن يكون هناك مقاربة تعنى بالمجموعات العمرية المحددة وتكييف المبادرات والبرامج لكى تخاطب الأعمار المعنية، خاصة عند معالجة أمور حساسة مثل صحة الفتاة أثناء الدورة الشهرية".