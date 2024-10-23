دراسة تربط بين تناول الحلويات والاكتئاب وتقدم توصيات صحية

كتبت إيناس البنا

تشير أبحاث جديدة إلى أن الأشخاص الذين يحبون تناول الحلويات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والاكتئاب، حيث يحذر الخبراء من الإفراط في تناول السكر.



دراسة جديدة نُشرت في مجلة Journal of Translational MedicineTrusted Source دعمت هذه النتائج بشكل أكبر، حيث تشير الدراسة إلى أنه مقارنة بالأشخاص المهتمين بتناول نظام غذائى صحى، فإن الأشخاص الذين يفضلون تناول الحلويات بشدة - قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الاكتئاب ومرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية.

لا يمكن لهذه الدراسة الرصدية إثبات السبب والنتيجة، لكنها تسلط الضوء على كيفية تأثير تفضيلات الطعام على خطر الإصابة بالأمراض وأهمية تقليل تناول السكريات المصنعة لتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

دراسة تفضيلات الطعام والمخاطر الصحية ذات الصلة

قام فريق من جامعة ساري في جيلدفورد بإنجلترا بتحليل بيانات من 181738 مشاركًا في بنك المملكة المتحدة الحيوي، شملت مجموعة الدراسة متوسط أعمار 56 عامًا، وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، قاموا بتصنيف المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءً على تفضيلاتهم الغذائية:

المهتمين بالأطعمة الصحية: يفضلون بشدة الفواكه والخضراوات على الأطعمة الحيوانية والحلوة.

آكلي اللحوم: يستمتعون بمعظم الأطعمة، بما في ذلك اللحوم والأسماك وبعض الخضراوات والحلويات والحلويات.

الأطعمة السكرية: يفضلون الأطعمة والمشروبات السكرية بشكل كبير، مع اهتمام أقل بالفواكه والخضراوات.

قد يؤدي تفضيل الحلويات بشدة إلى زيادة المخاطر الصحية

ووفقا للدراسة أظهرت المجموعة التي تفضل تناول السكريات زيادة بنسبة 27% في خطر الإصابة بالاكتئاب، و15% في خطر الإصابة بمرض السكري، و22% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالمجموعتين الأخريين، كما أظهروا علامات أسوأ للالتهابات، ومستويات السكر في الدم، والدهون في الدم.

طرق تبني نمط حياة أكثر صحة

للتحول نحو نمط حياة أكثر وعياً بالصحة، يوصي الباحثين بإعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع تقليل السكريات المكررة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدهون والأطعمة المصنعة.

كما يجب دمج النشاط البدني المنتظم وإدارة أحجام الحصص والتركيز على الأكل الواعي.

وينصح التقرير باتباع نظام غذائي منخفض السكر بشكل طبيعي، مثل النظام الغذائي النباتي الكامل أو النظام الغذائي المتوسطي للتغييرات الغذائية الشاملة.

وأشار إلى أن هذه الأنظمة تؤكد على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية مع الحد من السكريات المصنعة، وبالتالي تعزيز نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

كما يجب إعطاء أولوية للنوم والتعرض اليومي لأشعة الشمس.

