اليوم السابع
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ضبط تاجر سلاح غسل 21 مليون جنيه فى العقارات

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:05 م
ضبط تاجر سلاح غسل 21 مليون جنيه فى العقارات حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (21 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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