تركيا: أحد منفذى الهجوم الإرهابى عضو بتنظيم حزب العمال الكردستانى

أنقرة (أ ش أ)

كشف وزير الداخلية التركى على يرلى قايا ،عن هوية أحد منفذى الهجوم الإرهابى على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" فى العاصمة أنقرة أمس.

وقال الوزير التركي عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم "الخميس"إنه تم الكشف عن هوية الإرهابي الذي تم تحييده في الهجوم الغادر على توساش أمس،لافتا إلى أنه يدعى "علي أورك" الملقب بـ "روجغر"،العضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني ، ومؤكدا أن الجهود متواصلة لتحديد هوية الإرهابية الثانية.

وكان وزير الداخلية التركي يرلي قايا،قد أعلن أمس وفاة 5 أشخاص وإصابة 22 في الهجوم الإرهابي الذي استهدف "توساش" بقضاء قهرمان قازان في أنقرة،مضيفا أنه تم تحييد منفذي الهجوم الإرهابي وهما رجل وامرأة .

وفى سياق متصل أدان الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، الهجوم الإرهابي الذي وقع عند مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية بالقرب من العاصمة (أنقرة).

وأعرب زرداري - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، عن تضامنه مع حكومة وشعب تركيا، كما أعرب عن تعازيه لعائلات القتلى جراء الهجوم الجبان، على حد وصفه.

وأكد زرداري الحاجة إلى بذل جهود موحدة من جانب المجتمع الدولي من أجل القضاء على آفة الإرهاب وضمان مستقبل آمن لكافة الدول، مشيرا إلى أن الإرهاب بجميع أشكاله يشكل خطرا عالميا.

من جانبه .. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" عن تعازيه للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وشعبه في ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا تضامن بلاده مع تركيا بشكل كامل.

كما أعربت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها - عن تعازيها لعائلات القتلى، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .. وأكدت دعم (إسلام آباد) لجهود تركيا الرامية إلى القضاء على آفة الإرهاب، مشددة على تضامن البلاد مع الشعب التركي خلال هذا الوقت العصيب.