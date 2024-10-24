انتخابات أمريكا.. ترامب يتفاخر باتصالاته المستمرة مع نتنياهو: علاقتنا طيبة للغاية

كتبت ريم عبد الحميد

تفاخر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بما وصفه بالمكالمات شبه اليومية مع "بيبى" رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن علاقته ببنيامين نتنياهو جيدة للغاية.

خلال فعالية انتخابية فى ولاية جورجيا، الأربعاء، وقال ترامب: "اتصل بى بيبى أمس، واتصل بى فى اليوم السابق.. لدينا علاقة طيبة للغاية، وسنعمل معهم بشكل وثيق للغاية".

وتابع ترامب قائلا: لسوء الحظ لم يستمعوا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنهم كانوا سينتظرون أن تسقط قنبلة فوقهم، وقد قاموا بعملهم بأنفسهم، فيما رأت شبكة "سى إن إن" أنه إشارة إلى قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، متحدثا عن معارضة بايدن لضرب المنشآت النووية أو النفطية فى إيران ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة من قبل طهران.

وكان ترامب قد أشار من قبل إلى إجراء اتصال هاتفى مع نتنياهو يوم السبت الماضى، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلى يريد رأيه عن الأحداث.

وفي بيان صدر الإثنين، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن ترامب عبر في اتصال هاتفى عن "صدمته إزاء الهجوم على رئيس وزراء إسرائيل"، وجاء ذلك بعد وقت قصير من مهاجمة طائرة بدون طيار لمنزل نتنياهو.

يأتى تصريح ترامب الأخير قبل نحو 10 أيام على موعد إجراء الانتخابات الأمريكية التي يسعى فيها الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض فى ظل منافسة شديدة مع المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وكانت تقارير الصحف الأمريكية قد أشارت إلى أن الرئيس بايدن رفض أن تقوم إسرائيل باستهداف المنشآت النفطية أو النووية فى إيران، ردا على الهجمات الصاروخية التي وجهتها طهران للدولة العبرية مطلع الشهر الجارى. وتخشى إدارة بايدن أن يؤدى ضرب مثل هذه الأهداف إلى تصاعد الحرب الإقليمية بين طهران وتل أبيب.



