الفلبين: ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة الاستوائية "ترامى" إلى 14 شخصا

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية، ارتفاع حصيلة القتلى، جراء العاصفة الاستوائية "ترامى" المعروفة محليا باسم "كريستين" التي ضربت الجزء الشمالى الشرقى من جزيرة "لوزون" إلى 14 شخصا.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أن العاصفة كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 95 كيلومترا في الساعة، وتسببت في إجبار المدارس والمكاتب الحكومية على إغلاق أبوابها لليوم الثاني على التوالي مع استعداد وكالات مكافحة الكوارث لهطول أمطار ووقوع فيضانات.

وأضافت القناة أن هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أفادت بأن العاصفة الاستوائية "ترامي" تتحرك نحو الغرب عبر مقاطعة "إيزابيلا" باتجاه بحر الصين الجنوبي، محذرة من هطول أمطار غزيرة ووقوع فيضانات وانهيارات أرضية في بعض المقاطعات الواقعة شمالي البلاد.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصارا كبيرا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من الأشخاص.