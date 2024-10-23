مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية كريستين فى الفلبين

مانيلا (أ ش أ)

لقى سبعة أشخاص مصرعهم جراء العاصفة الاستوائية كريستين المعروفة باسم "ترامى" التى ضربت الفلبين اليوم الأربعاء، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وذكرت قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت شوارع وقرى بأكملها في البلاد.. وأوضحت الشرطة الفلبينية أن 32 ألف شخص على الأقل فروا من منازلهم في شمال الفلبين مع اقتراب العاصفة من جزيرة لوزون، مشيرة إلى أن الفيضانات العارمة التي وقعت في منطقة "بيكول"، التي تبعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة مانيلا، تسببت في عرقلة جهود الإنقاذ.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية بأن مركز العاصفة كان على بعد 160 كيلومترا شرقي مقاطعة "أورورا" بجزيرة "لوزون"، كما بلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 85 كيلومترا في الساعة.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصار كبير الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من الأشخاص.