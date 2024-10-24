الداخلية تشترط فى المتقدمين لحج القرعة 2025 عدم أداء الفريضة سابقا

كتب محمود عبد الراضي

اشترطت وزارة الداخلية على المتقدمين لـ حج القرعة 2025 عدم أدائه الفريضة سابقا، وأكدت الداخلية أنه يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446هـ/2025م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، شريطة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.

وأعلنت وزارة الداخلية، البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وشرحت وزارة الداخلية، إجراءات قبول طلبات التقدم لـ حج القرعة، حيث يراعى إتباع عدة شروط، أبرزها تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لـ قبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .