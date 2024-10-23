اليوم السابع
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اعرف الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة 2025

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:00 م
اعرف الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة 2025 الكعبة المشرفة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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حظرت وزارة الداخلية سفر بعض الفئات للحج لعام 1446هـ / 2025 م، حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف  الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدى، مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة ".

وأعلنت وزارة الداخلية  البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024 ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك..

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

 







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