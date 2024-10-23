اليوم السابع
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أبرزها خلوه من الأمراض.. شروط التقديم لحج القرعة 2025 (إنفوجراف)

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:59 م
أبرزها خلوه من الأمراض.. شروط التقديم لحج القرعة 2025 (إنفوجراف) الحرم الشريف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط للمتقدمين للحج لعام 2025، أبرزها ألا يقل سن المتقدم للحج عن 25 سنة ، وتوحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، وألا يكون سبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته، وخلو المتقدم من الأمراض المزمنة، وأن يكون  المتقدم كامــل الأهلية القانــونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين التقديم لحج القرعة بدءً من 30 أكتوبر، عن طريق 3 وسائل، حيث يراعى إتباع عدة شروط، أبرزها تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .

 

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