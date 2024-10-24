الأخير سنة 2024.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة غدا

كتب محمود راغب

تشهد سماء مكة المكرمة صبيحة يوم غد الجمعة 25 أكتوبر 2024 تعامد (تسامت) القمر على الكعبة المشرفة وهو التعامد الثانى والأخير هذا العام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيصل لحظة التعامد عند الساعة 07:07 صباحاً ( 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش) وسيكون على إرتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة المكرمة ومضاء بنسبة (41.8 %) وعلى مسافة 395.321 كيلومتر بالتزامن مع شروق الشمس التي ستكون على إرتفاع 09 درجات لحظة التعامد.

ظاهرة التعامد أو التسامت من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمرالتي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى انه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة إتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

إن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام السماوية نادراً ما يكون الميل مطابقاً تماماً مع عرض الكعبة المشرفة حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة لذلك لا يستخدم التعامد لتحديد اتجاه القبلة لكل المناطق القريبة من مكة والتي تشمل الطائف وجدة أما المدن البعيدة فلا تتأثر بذلك.

لذلك فإن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في الدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد فإن إتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهى دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

يستخدم المختصين لتحديد اتجاه القبلة لحظة تعامد القمر بعض الأدوات الفلكية المعروفة مثل المنظار الفلكي أو جهاز للمساحة للحصول على نتائج علمية توكد دقة التجربة.

بعد وقت التعامد سيظل القمر مشاهداً في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب في الأفق الشمالي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء.

جدير بالذكر أن ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض متغيره ضمن 5± درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى ±0.5 درجة وان كانت قليل الحدوث مقارنة مع عدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورة في السنة حول الأرض.