اليوم السابع
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اعترافات لصوص الدراجات النارية بأوسيم: نفذنا 16 واقعة بأسلوب قطع الأسلاك

الخميس، 24 أكتوبر 2024 04:00 ص
اعترافات لصوص الدراجات النارية بأوسيم: نفذنا 16 واقعة بأسلوب قطع الأسلاك حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية فى أوسيم.

وكشف التحقيقات، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية من الطريق العام بأسلوب "قطع الأسلاك "، وأقروا بارتكابهم 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص تم ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط كل الدراجات النارية المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.


 







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