5 علامات تحذيرية لمشكلات العمود الفقرى.. أضرار تأخير العلاج

كتبت مروة هريدى

العمود الفقري هو المسئول الأول عن معظم حركات الجسم ومرونته، ولكن عندما يحدث خطأ ما فإن معرفة علامات المشكلة هي عامل حاسم، وإلا فإن تجاهل الأعراض الرئيسية قد يؤدي إلى تلف طويل الأمد أو إعاقة، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 أعراض تشير إلى وجود مشكلة في العمود الفقري تتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا:

آلام الظهر أو الرقبة المستمرة أو الحادة

إن أكثر أعراض مشاكل العمود الفقري وضوحًا هي الألم الحاد أو المزمن، ولكن ليس كل الألم متماثلًا، ففى بعض الأحيان يكون سبب آلام الظهر مجرد تشنج عضلى أو إجهاد أو وضعية سيئة، ومع ذلك، فإن الألم الحاد أو المستمر أو المتفاقم قد يشير إلى انزلاق غضروفى أو تضيق العمود الفقري، ومن الأعراض الأخرى انتشار الألم في الذراعين أو الساقين، ويجب وقتها طلب المساعدة الطبية الفورية.

الخدر أو الوخز أو الضعف

عندما تتأثر الأعصاب بمشاكل العمود الفقري، فقد تشعر بخدر أو وخز أو ضعف في الأطراف، فعلى سبيل المثال، يؤدى ضغط النخاع الشوكي أو الأعصاب المجاورة مثل الانزلاق الغضروفي أو عرق النسا إلى حدوث إحساس في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين، وقد يؤدي ضغط العصب، إذا تُرك دون علاج، إلى تلف دائم لذلك من المهم البدء في التشخيص المبكر.

مشاكل التوازن أو التنسيق

قد يكون الشعور بعدم الراحة أو الضعف في أي منطقة من الجسم أيضًا أحد أعراض الضغط على الحبل الشوكى، وخاصة في منطقة العنق، مما يؤدي إلى صعوبة المشي والتنسيق والسقوط المتكرر، ويؤدي هذا إلى ضغط الإشارات من المخ إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يتسبب في حدوث مشاكل في الحركة والتوازن، وتتطلب مثل هذه الحالة عناية طبية فورية لمنع المزيد من التنكس.

عدم قدرة المثانة أو الأمعاء على العمل

عادةً ما يكون فقدان السيطرة المفاجئ على المثانة أو الأمعاء علامة على مرض يسمى متلازمة ذيل الفرس، حيث يحدث ضغط على الأعصاب في نهاية النخاع الشوكي، وهذه حالة طارئة قد تستدعى إجراء جراحة لتجنب الضرر الدائم للأعصاب التي تتحكم في الجزء السفلي من الجسم.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا كنت تفقد وزنك بشكل مفاجئ ودون مبرر مع ظهور آلام الظهر، فمن المحتمل أن يكون هناك مشكلة ما في عمودك الفقرى، مثل العدوى أو التورم، وغالبًا ما لا تبدأ مثل هذه الحالات بأعراض واضحة، ويجب تقييم أي مجموعة من آلام الظهر مع أعراض أخرى مثل الحمى أو القشعريرة أو فقدان الوزن، على الفور.

متى يمكن لألم الظهر أو الرقبة أن يشير إلى حالات خطيرة؟

ليست كل آلام الظهر أو الرقبة متشابهة، فقد ينشأ الألم غير المحدد من مشاكل تتعلق بوضعية سيئة أو إجهاد بعض العضلات، ومع ذلك، فإن الألم الذي يزداد شدته أو يستمر لأكثر من بضعة أسابيع أو ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم قد يمثل بعض المشكلات في العمود الفقري، فعلى سبيل المثال، عرق النسا هو ألم يبدأ عادة من الظهر ولكنه يمتد إلى الساقين، بينما قد يعانى المريض بآلام في الرقبة من ضعفًا أو خدرًا في الذراعين ويكون ذلك دليلاً على مشكلة فى الحبل الشوكي.

أضرار التأخير في علاج مشاكل العمود الفقرى:

لا يحتاج العديد من المرضى الذين يعانون من آلام في الظهر أو الرقبة إلى أي تدخل جراحي على الإطلاق، إنه ببساطة قد يحتاج لإدارة محافظة بالأدوية المناسبة والعلاج الطبيعي، ومع ذلك، فإن التأخير في علاج حالة حادة في العمود الفقري يمكن أن يؤدي إلى أضرار شديدة لا رجعة فيها، ويمكن أن يحدث ضعف دائم أو فقدان الإحساس أو حتى الشلل بسبب ضغط الأعصاب المزمن، لذلك يجب معالجة جميع هذه الحالات، مثل متلازمة ذيل الفرس، التي تحتاج لجراحة فورية، حيث أن التأخير في العلاج قد يؤدي إلى خلل طويل الأمد في المثانة أو الأمعاء أو الشلل أو الألم المزمن، لذلك، لا ينبغي للمرضى إهمال أعراضهم لأن التشخيص والتدخل المبكر هما اللذان يؤديان إلى نتائج أفضل وتجنب الإعاقة.