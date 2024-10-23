وزارة البيئة: حرق قش الأرز من الأسباب الرئيسية للسحابة السوداء

كتب محمود راغب

تواصل وزارة البيئة حملتها "البيئة رزق" لوقف حرق قش الأرز بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة .

وأكدت وزارة البيئة، أن حرق قش الأرز يعتبر من الأسباب الرئيسية للسحابة السوداء، لأنه يطلق كميات كبيرة من الدخان اللي بتسبب تلوث الهواء ومشاكل صحية كثيرة .

وتابعت وزارة البيئة فى تدوينه على صفحتها الرسمية : علشان كده لازم نفكر في طرق بديلة زي تحويل قش الأرز لسماد عضوي أو علف للحيوانات، لحماية صحتنا والبيئة.

وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة لوقف حرق قش الأرز بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة .

وعن الحملة قالت وزارة البيئة : شارك معنا فى التقليل من خطر السحابة السوداء واستثمر قش الأرز في إنتاج الورق، الأخشاب، والأعلاف.

وتابعت الحملة : خليك جزء من الحل، واحمي صحتك وصحة عائلتك.

وتأتى الحملة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي حملة اتحضر للأخضر.