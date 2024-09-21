جولات ميدانية لقيادات وزارة البيئة لمتابعة منظومة قش الأرز بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

استمراراً لجهود وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتهم الميدانية اليومية على محاور عمل المنظومة بمحافظاتها المختلفة؛ للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على سلامة البيئة وصحة المواطنين.

أجرى الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، جولة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ استهل خلالها بمتابعة حملة لقياس عوادم السيارات بالنقطة الأمنية بالقرضا بمحافظة كفر الشيخ وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير البيئة وعدم التسبب في التلوث البيئي.

وتم قياس عوادم ما يزيد عن 100 سيارة وتم عمل المخالفات ضد أصحاب المركبات التي تعدت عوادمها العتبات القانونية المحددة في قانون 4لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية.

كما تفقد المحاور المرورية بالمحافظة حيث تلاحظ إستقرار الوضع العام وإرتفاع نسب الجمع والكبس لقش الأرز بمحافظة كفر الشيخ.

وتفقد 3مواقع لتجميع قش الأرز واقعة علي الطريق الدولي الساحلي وذلك لمتابعة أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الإستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين.

وتأتي هذه الزيارة فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ببذل أقصي جهد لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء ونوبات تلوث الهواء الحادة، وضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة.

وفي نهاية الجولة قدم متعهدو المواقع الشكر لوزارة البيئة على ما تقدمه من دعم وتوعية وتشجيع للمزارعين وللمتعهدين على حد سواء، كما قام الدكتور على أبو سنة بتقديم جزيل الشكر والتقدير لكل العاملين بمنظومة السحابة السوداء بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا لما يبذلونه من جهود في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.

جائت هذه الجوله بحضور كل من الدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والمهندس محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، والمهندس عمرو دغيدي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة البيئية، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، والدكتور عاطف سعيد مدير عام الإصلاح الزراعي، ولفيف من القيادات التنفيذية بوزارة البيئة ،وديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعدد من مسئولي الوحدات المحلية والزراعية بالمحافظة.