هذا ما تفعله قلة النوم فى وظائف جسمك

كتبت مروة محمود الياس

الجسم يحتاج للراحة، فهذه الماكينة تحتاج دون شك إلى الشعور بالراحة والحصول على القسط الوافر منها لاستعادة النشاط مره أخرى ومزاولة مهامها الشاقة اليومية.

وفقا لتقرير نشر في موقعkidny فإن الجسم يتأثر بشكل مباشر مع قلة ساعات النوم، فمشكلات النوم كثيرة ومتعددة، قد ينام الإنسان ساعات أقل من المطلوب وقد تزيد ساعات نومه أيضا، عن المطلوب وقد يعاني من الأرق الشديد، وقد يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم مما يجعل نومه مضطربا.

تابع التقرير موضحا أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على وظائف الجسم وأجهزته:

صحة الكلى

تؤثر قلة النوم على صحة الكلى بشكل مباشر لأن دورة النوم والاستيقاظ تمثل عبئا على الكلى على مدار ال 24 ساعه بأنها المسئولة عن تنظيف سموم الجسم، كما تؤثر على الوظائف العامة لها وتجعلها مضطربة وتقل بشدة، فيصعب عليها تصريف السموم وقد يعاني الشخص من أمراض الكلى نتيجة اضطرابات نومه.

صحة القلب

يتأثر القلب بساعات النوم والراحة بشكل مباشر، فلا يمكن إخفاء أهمية الراحة لسلامة القلب هو وظائفه وقدرته على تعزيز سريان الدم في الجسم والسهر أو قلة النوم، تسبب الضغط الزائد على هذه الوظائف.

القدرات الإدراكية

سلامة المخ والدماغ تبدأ من تنظيم يومك وفترات الراحة وفترات النوم وكذا فترات النشاط، فلابد من الإهتمام بالنوم الجيد لعدم تأثر القدرات الإدراكية والاستيعابية، فهي تتأثر بشكل مباشر بقلة النوم تؤثر أيضا على قوة الفهم والاستيعاب والإدراك والتركيز وكذا النسيان والذاكرة.

الصحة النفسية

لا شك أن قله النوم تسبب اضطرابات المزاج الحادة خاصة لمن لديهم قابلية نفسية أو عقلية فتزيد اضطراباتهم.

وظائف الكبد

تؤثر وبشكل مباشر على قدرة الكبد على تخليص الجسم من سمومه وتؤثر على وظائفه بشكل واضح.

البنكرياس

ارتبطت قلة النوم باضطرابات البنكرياس ورفع فرص الإصابة بمشكلات السكر ومشكلات الأنسولين ومقاومته.