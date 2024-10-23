مسئول روسى: دول البريكس تقر معايير موحدة للدول الشريكة والأعضاء الجدد

قازان (أ ش أ)

أكد مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف أن توسيع تجمع البريكس فى المستقبل سيتم من خلال معايير موحدة للدول الشريكة والأعضاء الجدد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة سيتم النظر فى انضمامها إلى التجمع فى المسقبل القريب .

وأضاف أوشاكوف - في تصريحات للصحفيين - أن البريكس وافقت على معايير هامة للدول الشركاء أو الأعضاء الجدد، لافتا إلى أن توسيع تجمع البريكس سوف يتم وفقا لتلك المعايير، إلا أن المسئول الروسي لم يعلن أسماء الدول الـ 13 التي سيتم النظر في طلبات انضمامها إلى التجمع، موضحا أنه سيتم إجراء مباحثات معها حول مدى استعدادها للانضمام للتجمع إما بعضوية كاملة أو بشكل آخر يناسب الطرفين .

ويجتذب تجمع البريكس عددا متزايدا من المؤيدين والبلدان ذات التفكير المماثل التي تشترك في مبادئها الأساسية، وهي المساواة في السيادة، واحترام مسارات الدول التنموية وتبادل المصالح، والانفتاح، والتوافق، والتطلع إلى تشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب، ونظام مالي وتجاري عالمي عادل، والسعي إلى إيجاد حلول جماعية لأهم التحديات في العالم .

وتضم البريكس حاليا البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية، والإمارات العربية المتحدة .

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 34 دولة أبدت اهتماما بالانضمام إلى تجمع البريكس .