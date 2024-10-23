اليوم السابع
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مايا مرسى: سأستمر فى الحرب من أجل النساء طوال عمرى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:46 م
مايا مرسى: سأستمر فى الحرب من أجل النساء طوال عمرى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتبت - مرام محمد

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أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، مواصلة العمل على دعم المرأة المصرية وتمكينها، قائلة: "سأستمر في الحرب من أجل النساء ودعم المرأة طوال عمري".

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفتيات في قلب الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، كجزء من رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، والمشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.

ويعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.







مايا مرسي

وزير التضامن الاجتماعي

المرأة

المرأة المصرية

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية



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