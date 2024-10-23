فى اليوم العالمى للروماتيزم.. كل ما تريد معرفته عن المرض

كتبت إيناس البنا

تؤثر الأمراض الروماتيزمية على المفاصل والأوتار والأربطة والعظام والعضلات، وتشمل العديد من أنواع التهاب المفاصل، وهو مصطلح يستخدم للحالات التي تؤثر على المفاصل، وفي بعض الأحيان، يطلق عليها أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

وفى اليوم العالمى للتوعية بأمراض الروماتيزم نتعرف على الأسباب والأعراض الخاصة بالمرض وفقا لموقع " webmd".

الأمراض الروماتيزمية.. الأسباب وعوامل الخطر

تحدث أغلب هذه الحالات عندما يتعطل جهاز المناعة لديك ويهاجم أنسجتك، والأطباء غير متأكدين من سبب حدوث ذلك. ومع ذلك، اكتشف العلماء أن بعض عوامل الخطر قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الروماتيزم، بما في ذلك:

الجينات: قد تتطور بعض الجينات (أو تحورها) مما قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض الروماتيزمية.

جنسك: بعض الأمراض الروماتيزمية أكثر شيوعًا في جنس واحد، على سبيل المثال، يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة بشكل أكثر شيوعًا لدى النساء، في حين يؤثر التهاب الفقار اللاصق على الذكور.

وزنك: إن السمنة تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض الروماتيزمية.

تاريخك الصحي: ترتبط بعض أنواع العدوى، فضلاً عن التعرض لصدمات وضغوط في مرحلة الطفولة، بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض الروماتيزمية. كما قد تزيد حالات مثل أمراض اللثة من خطر الإصابة أيضًا.

التعرض للسموم: هناك أدلة تشير إلى أن التعرض لبعض الملوثات والمواد الكيميائية يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الروماتيزم.

الأعراض الشائعة لأمراض الروماتيزم

تتضمن بعض الأعراض الشائعة للأمراض الروماتيزمية ما يلي:

آلام المفاصل.

التهاب أو تورم أو احمرار أو دفء في المفصل أو المنطقة المصابة.

تصلب المفاصل وحركة محدودة خاصة عند الاستيقاظ في الصباح.

الشعور بتحسن فى المفاصل بعد ممارسة نشاط خفيف، ولكنها تصبح أسوأ بعد ممارسة التمارين الشاقة.

سوء المفاصل أثناء الطقس العاصف أو الرطب.

الشعور بالتعب بشكل متكرر.

ما هو ألم الروماتيزم؟

إذا كنت تعاني من مرض روماتيزمي، فقد تشعر بألم شديد ومؤلم في مفصل واحد أو أكثر، وسوف يكون مفصلك حساسًا ومؤلمًا عند لمسها، ومن المحتمل أن يصبح المفصل المؤلم متيبسًا أيضًا، خاصة بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترة من الوقت، وقد تلاحظ أن الألم يزداد سوءًا في بعض الأيام أكثر من غيرها، دون سبب واضح.

الأمراض الروماتيزمية الشائعة

تشمل الأمراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

هشاشة العظام

التهاب المفاصل الروماتويدي

الذئبة

اعتلالات الفقار اللاصق (AS) والتهاب المفاصل الصدفي (PsA)

متلازمة شوغرن

النقرس

تصلب الجلد

التهاب المفاصل المعدي

التهاب المفاصل الرثياني الشبابي

التهاب العضلات الروماتزمي

الأمراض الروماتيزمية الشائعة عند الأطفال

يمكن أن يصاب الأطفال بأمراض الروماتيزم، والتي تشمل: