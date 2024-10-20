اليوم العالمي لهشاشة العظام.. لماذا تصاب النساء به أكثر من الرجال؟ وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن كل من الرجال والنساء يصابون بهشاشة العظام، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة التي تجعل عظامك ضعيفة بسبب انقطاع الطمث، وصغر حجم العظام، وانخفاض كتلة العظام. في اليوم العالمي لهشاشة العظام الذى يوافق 20 أكتوبر من كل عام نتعرف على لماذا تصاب النساء به أكثر من الرجال وطرق الوقاية، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا تظهر أعراض هشاشة العظام أكثر عند النساء من الرجال؟

وفقًا للخبراء، تصاب النساء في الغالب بأعراض هشاشة العظام بسبب انقطاع الطمث، خاصة أنهن معرضات لخطر أكبر.



حوالي 80% من المصابين بهشاشة العظام هم من النساء - ويرجع ذلك في الغالب إلى الانخفاض الحاد في مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث، ويلعب هرمون الاستروجين دورًا حاسمًا في حماية كثافة العظام، ويؤدي انخفاضه إلى تسريع فقدان العظام.

نتيجة لذلك، تعاني النساء من انخفاض أسرع في كتلة العظام، ما يجعلهن أكثر عرضة للكسور، وخاصة في العمود الفقري والمعصم والورك".



ومع ذلك، لا يعني هذا أن هشاشة العظام لا يمكن أن تصيب الذكور.

سن بداية المرض عند النساء مقابل الرجال

يقول الخبراء إن النساء يصبن بهشاشة العظام في وقت أبكر من الرجال لأنهن:



يعانين من فقدان العظام المرتبط بالعمر بشكل أسرع من الذكور

عادةً ما يكون لديهن عظام أصغر وأرق

تعاني العديد من النساء من اضطرابات الأكل مما يدفعهن إلى الحد بشدة من الأطعمة التي يتناولنها، مما يتسبب في نقص الكالسيوم وفيتامين د.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يصاب الرجال بهشاشة العظام بعد النساء بحوالي عقد من الزمان.

بحلول سن الثمانين، يلحق انتشار هشاشة العظام لدى الرجال بهشاشة العظام لدى النساء".

ما الأسباب وراء هشاشة العظام لدى الرجال؟

إن الرجال قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام الثانوية، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن عوامل نمط الحياة مثل: التدخين والاستخدام طويل الأمد للأدوية

التغيرات الهرمونية

كل من الرجال والنساء المصابين بهشاشة العظام معرضون لخطر كبير من الكسور، والتي يمكن أن يكون لها عواقب مدمرة، فكسور الورك، على وجه الخصوص، ترتبط باعتلالات صحية كبيرة لدى كبار السن.

طرق الوقاية من هشاشة العظام

بالنسبة للرجال والنساء، تتضمن بعض الطرق للوقاية من هشاشة العظام ما يلي:



ووفقًا للأطباء، يمكن أن تصبح عظامك أقوى بمساعدة التمارين الرياضية المنتظمة.

ويمكن أن تصبح عظامك أقوى بمساعدة تمارين تحمل الوزن التي تجبر جسمك على العمل ضد الجاذبية أثناء الحركة.

تناول الكالسيوم وفيتامين د

يحتاج معظم البالغين إلى حوالي 1000 مليجرام من الكالسيوم يوميًا وعندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من المغذيات، يبدأ في تكسير عظامك للحصول على ما يحتاجه. لذلك، من المهم التأكد من حصولك على هذه المغذيات كل يوم في نظامك الغذائي.

يضاعف التدخين فرصة فقدان العظام والكسور عن طريق منع هرمون الاستروجين في جسمك من العمل بشكل جيد.

تقول الدراسات أن المشروبات الغازية - أكثر من المشروبات الغازية الأخرى - تسبب فقدانًا أكبر للعظام. قد يكون الفوسفور الإضافي فيها يمنع جسمك من امتصاص الكالسيوم. أو ربما يكون السبب هو أن النساء يستبدلن المشروبات الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب، بالصودا.