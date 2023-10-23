اليوم العالمى للروماتيزم.. تعرف على طرق الوقاية من المرض

توقف عن التدخين
يعد التدخين والتعرض لدخان السجائر أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالروماتيزم، أكدت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بالروماتيزم كان أعلى بمقدار الضعف تقريبًا بالنسبة للمدخنين مقارنة بغير المدخنين.
تقليل فقدان العظام
يرتبط الروماتيزم بفقدان وهشاشة العظام. يمكن أن يؤدي الألم وتصلب المفاصل الناجم عن الروماتيزم إلى الخمول، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
يمكنك المساعدة في منع أو إبطاء فقدان العظام عن طريق:-التأكد من أن نظامك الغذائي غني بالكالسيوم أو فيتامين د
زيادة تناول الأسماك
الأسماك غنية بعدد من العناصر الغذائية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات أ ود. يعد تناول الأسماك بانتظام فكرة جيدة لأي شخص، ولكن ثبت أن زيت السمك مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية وأنواع مختلفة من الأمراض. التهاب المفاصل، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، تشير الأبحاث إلى أن تناول الأسماك عدة مرات كل أسبوع قد يكون وقائيًا ضد الروماتيزم.
الحفاظ على وزن صحي
يمكن أن يكون النظام الغذائي الصحي مفيدًا عندما يتعلق الأمر بالوقاية من التهاب المفاصل. تم ربط السمنة بالحالة، والحفاظ على وزن صحي قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعدد من الفيتامينات والمعادن – مثل فيتامين د والكالسيوم – أن يساعد في منع مرض التهاب المفاصل وهشاشة العظام من التقدم.
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