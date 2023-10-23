اليوم العالمى للروماتيزم.. تعرف على طرق الوقاية من المرض

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 23 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتوعية بمرض الروماتيزم، وهو من أمراض المناعة الذاتية المزمنة حيث يهاجم الجسم خلاياه، ما يسبب الألم والالتهاب وفي حين أن الروماتيزم يمكن أن يؤثر على عدد من الأنسجة والأعضاء، بما في ذلك القلب، فإنه يستهدف المفاصل في المقام الأول، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من الروماتيزم، بحسب موقع "very well health".

طرق الوقاية من الروماتيزم على الرغم من عدم وجود طريقة معروفة للوقاية من الروماتيزم تمامًا، إلا أن بعض السلوكيات قد تساعد في تأخير ظهور المرض وتقليل تأثيره على نوعية حياتك.

توقف عن التدخين يعد التدخين والتعرض لدخان السجائر أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالروماتيزم، أكدت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بالروماتيزم كان أعلى بمقدار الضعف تقريبًا بالنسبة للمدخنين مقارنة بغير المدخنين.

يمكن أن يؤثر التدخين على الجهاز المناعي عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم، وإثارة الالتهاب، وتعزيز موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا). قد يكون الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي مفيدًا في منع تطور الروماتيزم.

تقليل فقدان العظام يرتبط الروماتيزم بفقدان وهشاشة العظام. يمكن أن يؤدي الألم وتصلب المفاصل الناجم عن الروماتيزم إلى الخمول، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. يمكنك المساعدة في منع أو إبطاء فقدان العظام عن طريق: -التأكد من أن نظامك الغذائي غني بالكالسيوم أو فيتامين د -التأكد من أن نظامك الغذائي غني بالكالسيوم أو فيتامين د

-الانخراط في ممارسة تمارين رفع الأثقال

-تجنب التدخين

-تناول المكملات الغذائية لصحة العظام إذا لم تكن هذه العناصر الغذائية جزءًا من نظامك الغذائي

تحسين صحة الفم

قد يساهم الالتهاب في تطور الروماتيزم للمساعدة في منع الالتهاب، حافظ على أسنانك ولثتك في حالة جيدة، وقم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام لمنع مشاكل صحة الفم المزمنة أو الالتهابات.

زيادة تناول الأسماك الأسماك غنية بعدد من العناصر الغذائية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات أ ود. يعد تناول الأسماك بانتظام فكرة جيدة لأي شخص، ولكن ثبت أن زيت السمك مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية وأنواع مختلفة من الأمراض. التهاب المفاصل، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، تشير الأبحاث إلى أن تناول الأسماك عدة مرات كل أسبوع قد يكون وقائيًا ضد الروماتيزم.