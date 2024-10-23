رئيس هيئة الدواء يستقبل نائب وزير صحة بنما لبحث تعزيز التعاون الثنائى

كتب وليد عبد السلام

استقبل، اليوم الأربعاء، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مانويل ألبرتو، نائب وزير الصحة جمهورية بنما بمقر هيئة الدواء بالمنصورية.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تم التباحث بشأن إمكانات مصر الضخمة في المجال الدوائي، وهو ما تعكسه الاعتمادات الدولية التي حصدتها المنظومة الدوائية المصرية رقابةً وصناعة فحصلت عدد من المصانع المصرية علي اعتمادات الـ EMA وFDA ، كما وصلت هيئة الدواء المصرية إلي مستوي النضج الثالث بحسب منظمة الصحة العالمية بمجال الرقابة علي اللقاحات، بالإضافة إلي عضويتها الفاعلة بمعظم المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالدواء مثل ICH، وهي الدولة الأفريقية الأولي التي تحصل علي تلك العضوية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة علي الأهمية التي توليها الدولة المصرية إلي تصدير الأدوية لمختلف دول العالم، خاصة بعد نجاحها في تصدير الإنسولين لكوبا، ورغبتنا في التوسع في أمريكا اللاتينية، حيث يحظى الدواء المصري بتنافسية وجودة عالية.

من جانبه، أعرب نائب الوزير البنمي عن ترحيب الحكومة البنمية بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أن بلاده تمتلك اكبر المناطق الحرة بالعالم بعد سنغافورة، بالإضافة إلي موقعها الجغرافي الفريد المُطل علي المحيط الهادي والاطلنطي، وهو ما يجعلها بوابة ولوج الدواء المصري ليس فقط إلي بنما، وإنما إلي سوق دول امريكا اللاتينية بأكملها.

وعلي هامش زيارة نائب الوزير البنمي، تم تنسيق جولة لسيادته بعدد من مصانع الأدوية المصرية، حيث أشاد بما وصلت إليه مصر من مستويات صناعية قياسية بهذا المجال.

وبختام اللقاء سلم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مسودة مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الصحة البنمية، وهو ما رحب بيه السيد مانويل ووعد بتسليم المسودة إلي وزير صحة بنما.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور علي الغمراوي عن سعادته بهذا اللقاء البنّاء، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية إلى الأسواق العالمية، كما أكد مانويل ألبرتو على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في قطاع الدواء.

حضر اللقاء من هيئة الدواء المصرية، كلًا من الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الادارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدرسات الإكلينيكية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقا من ريادتها الإقليمية، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.