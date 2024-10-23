جلسة حوارية تحت عنوان "حياة كريمة" ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للسكان

كتب وليد عبد السلام

عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية تحت عنوان "حياة كريمة"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية، الذي يُعقد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه الجلسة في سياق حرص وزارة الصحة على توطين مفهوم التنمية المستدامة، حيث يتكامل مفهوم التنمية البشرية مع الصحة النفسية، بوصفهما وجهين مترابطين يهدفان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسر المستهدفة، وتحقيق التكافؤ الاجتماعي، والاستدامة، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على التزام الوزارة بتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مما يسهم في توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه المناقشات تُتيح استعراض الإنجازات والتحديات وتعزيز الوعي المجتمعي، مع التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.



حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين والجهات المعنية، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.