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وزيرة التنمية المحلية: مشروع حياة كريمة يستهدف تقليص الفجوة بين الريف والحضر

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 04:05 م
وزيرة التنمية المحلية: مشروع حياة كريمة يستهدف تقليص الفجوة بين الريف والحضر فعاليات المؤتمر العالمي للسكان
كتبت - مرام محمد

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قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.
 
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الأول من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأشارت وزير التنمية المحلية، إلى أن أولويات الوزارة تتمثل في التنمية الميكنية المتوازية، لتقليص الفجوات الجغرافية من خلال تنفيذ عدد من البرامج، منها: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع "حياة كريمة" لتقليص الفجوة بين الريف والحضر.
 
 






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