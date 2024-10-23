باكستان تؤكد اهتمامها بالانضمام إلى "بريكس"

وكالات

أعلن وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن بلاده لا تزال مهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال أورنغزيب لوكالة "نوفوستي" على هامش الاجتماعات الوزارية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، متحدثا عن نية باكستان الانضمام إلى مجموعة "بريكس": "نعم، هذا صحيح".

وأضاف أن باكستان وروسيا تبحثان حاليا التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك الطاقة واستخراج الموارد.

وقدمت باكستان طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس" في نوفمبر 2023، وأشارت إسلام آباد إلى أنها تأمل في الحصول على مساعدة موسكو في هذه المسألة.

وانطلقت الثلاثاء في عاصمة جمهورية تتارستان قازان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).