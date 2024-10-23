اليوم العالمى للروماتيزم.. كيف يحدث النقرس وما أعراضه وطرق الوقاية؟

كتبت فاطمة خليل

يوافق اليوم الأربعاء 23 أكتوبر اليوم العالمي للتوعية بالروماتيزم، ومن أشهر الأمراض الروماتيزمية مرض النقرس، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب الألم والتورم في المفاصل، يحدث النقرس عندما يكون هناك تراكم لحمض البوليك في الجسم، ويؤثر عادة على مفصل إصبع القدم الكبير لكنه يمكن أن يؤثر على المفاصل الأخرى، بما في ذلك:الركبتين، الكاحلين، القدمين، اليدين والمعصمين والمرفقين.

تظهر أعراض النقرس وتختفي (تتكرر) في نوبات تسمى نوبات النقرس، وسيقترح الطبيب الأدوية والتغييرات في نظامك الغذائي التي من شأنها خفض مستويات حمض البوليك وتقليل عدد مرات تعرضك لنوبات النقرس في المستقبل.

أعراض النقرس

نوبات النقرس مؤلمة للغاية ويمكن أن تحدث فجأة، وغالبًا بين عشية وضحاها، أثناء نوبة النقرس، قد تشمل الأعراض في المفاصل المصابة ما يلي:

-ألم شديد.

-تغير اللون أو الاحمرار.

-تصلب.

-تورم.

-ألم، حتى عند اللمس الخفيف (مثل ملاءة السرير التي تغطي المفصل المصاب).

-الدفء، أو الشعور وكأن المفصل "يحترق".

كم من الوقت تستمر نوبة النقرس؟

تستمر نوبات النقرس عادة لمدة أسبوع أو أسبوعين، قد تعاني من بعض النوبات التي تستمر لفترة أطول من غيرها، وقد تسبب بعضها أعراضًا أكثر حدة، بين النوبات، قد لا تعاني من أي أعراض النقرس.

أسباب النقرس

يتسبب تراكم حمض البوليك الزائد في جسمك في النقرس. ينتج جسمك حمض البوليك بشكل طبيعي عندما يكسر المواد الكيميائية التي تسمى البيورينات الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات.

تقوم الكلى عادةً بتصفية حمض البوليك من الدم، ثم يخرج من جسمك عند التبول. في بعض الأحيان ينتج جسمك الكثير من حمض البوليك، أو لا تزيله الكلى من الدم بسرعة كافية.

عندما يكون جسمك يحتوي على مستويات عالية من حمض البوليك (فرط حمض البوليك في الدم)، يمكن أن تتراكم بلورات حمض البوليك وتستقر في مفاصلك. تتكتل البلورات الحادة معًا وتسبب نوبات مفاجئة من الألم والتورم وأعراض أخرى.

لا يعني ارتفاع مستويات حمض البوليك مؤقتًا أنك ستصاب بالنقرس بالتأكيد، العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك لا يصابون بالنقرس أبدًا.

أطعمة تسبب النقرس

إن تناول أو شرب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك في الجسم مما يسبب النقرس، بما في ذلك:

-المشروبات السكرية والحلويات: يتكون سكر المائدة القياسي من نصف فركتوز (سكر الفاكهة)، والذي يتحلل إلى حمض البوليك. يمكن لأي طعام أو مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر أن يؤدي إلى النقرس.

-شراب الذرة عالي الفركتوز: هذا هو شكل مركّز من الفركتوز. يمكن أن تحتوي المنتجات الغذائية المعبأة والوجبات الخفيفة المصنعة على الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز.

-لحوم الأعضاء: تشمل هذه الكبد والكرشة والديك الرومي والأدمغة والكلى.

-بعض المأكولات البحرية: الرنجة والاسكالوب وبلح البحر وسمك القد والتونة والسلمون المرقط والحدوق.

اللحوم الحمراء: لحم البقر، لحم الضأن.

الديك الرومي: وخاصة لحم الديك الرومي المحضر.

المرق وصلصات اللحوم.

علاج النقرس

عادةً ما يكون علاج النقرس مزيجًا من إدارة الأعراض أثناء نوبة النقرس وتقليل عدد مرات تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورين وأدوية النقرس.

الوقاية من النقرس

أفضل طريقة لمنع النقرس هي الحد من عدد مرات تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورين.

تأكد من شرب الكثير من الماء لمساعدة كليتيك على العمل بشكل أفضل وتجنب الجفاف.

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل الضغط على مفاصلك وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وغيرها من الحالات الصحية التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالنقرس.