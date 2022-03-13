للسيطرة على النقرس.. تعرف على قائمة الأطعمة الغنية بالبيورين

كتبت ميرفت رشاد

من المعروف أن البيورينات هي مركبات كيميائية توجد على نطاق واسع في كل خلية من خلايا جسم الإنسان وفي العديد من الأطعمة النباتية والحيوانية الأخرى، هذه المركبات عديمة اللون وفي شكل بلوري، يتم تقسيمها إلى حمض البوليك أثناء عملية الهضم في أجسامنا، هذه العملية برمتها صحية تمامًا حيث يعمل حمض البوليك كمضاد قوي للأكسدة ، مما يحمي طبقات (بطانة) الأوعية الدموية. ليس هذا فقط ، لديهم أيضًا دور مهم يلعبونه في تخليق DNA و RNA. ومع ذلك ، فإن زيادة البيورين في أجسامنا يمكن أن تؤدي إلى النقرس ومشاكل خطيرة أخرى، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

هل من الآمن تناول الأطعمة الغنية بالبيورين أم لا؟



نعلم أن وجود فائض من البيورين في أجسامنا سيزيد من مستوى حمض البوليك ، مما يؤدي في النهاية إلى النقرس.

لكن ما هو النقرس؟



إنها واحدة من أكثر حالات الروماتويد خطورة وإيلامًا والتي تؤثر بشكل شائع على المفاصل ، وخاصة إصبع القدم والكاحل ، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة في المفاصل ، ويلاحظ في الغالب أن أعراض نوبة النقرس غير متوقعة، قد تستمر أو لا تستمر لبضعة أيام أو أسابيع. في بعض الحالات ، تبدأ بألم مزمن مفاجئ في المفاصل ، بينما تظهر بعض الأعراض الشائعة قبل أن تصبح خطيرة، تشمل هذه الأعراض الشائعة التورم والالتهاب والجلد الأحمر أو الأرجواني حول المفاصل والتدفئة المفاجئة والشديدة للمفصل ،ومع ذلك ، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبات النقرس ، نحتاج إلى تتبع الأطعمة الغنية بالبيورين التي نستهلكها يوميًا.

وفقًا للخبراء ، يُنصح فقط بالحد من تناول البيورين لدينا إلى أقل من 100 ملليجرام في اليوم ، إليك قائمة ببعض الأطعمة الغنية بالبيورين التي يمكننا تناولها باعتدال

الخضروات والفاكهة الغنية بالبيورين:



1. الزبيب

الزبيب عبارة عن عنب بسيط مجفف وغني بفيتامين ب والبوتاسيوم والحديد، إنها مصدر مذهل للطاقة والكربوهيدرات الصحية.

2. البروكلي

من المعروف أن البروكلي مصدر غني للفيتامينات C و K. ومن المعروف أيضًا أنه يحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي تقاوم التورم

3. المشمش

من المعروف أن المشمش يحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم ، مما يساعد القلب على العمل بشكل جيد وكذلك في تقلص العضلات .

4. الخرشوف

يحتوي الخرشوف على كميات عالية من الألياف ويحافظ على نسبة السكر في الدم وضغط الدم تحت السيطرة، يلعبون كبطل عندما يتعلق الأمر بمحاربة الكولسترول السيئ في أجسامنا.

اللحوم والمأكولات البحرية الغنية بالبيورين:



1. دجاج

نعلم جميعًا أن الدجاج مصدر جيد جدًا للبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، يمكن أن يؤدي تناول كمية مناسبة من الدجاج أيضًا إلى زيادة فيتامين B3 في أجسامنا ، وهو المسؤول بشكل أساسي عن تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة.

2. سمك السلمون

من الحقائق المعروفة أن سمك السلمون يحتوي على كمية جيدة من محتوى أوميغا 3 ، مما يساعد على تحسين صحة القلب والدماغ، يخفض مستوى الكوليسترول وحتى يحسن بشرتنا وشعرنا.

3. الجمبري

يعتبر الجمبري مصدرًا ممتازًا للبروتينات عالية الجودة الخالية من الدهون، يحتوي أيضًا على الزنك والسيلينيوم ، مما قد يعزز إنتاج الطاقة والمناعة.

البقوليات الغنية بالبيورين



1. فول الصويا

يعتبر فول الصويا من أفضل مصادر البروتين، لديهم كمية جيدة من الألياف التي تجعلنا نشبع لفترة أطول

2. العدس

العدس هو أيضًا مصدر جيد للبروتين مثل فول الصويا، كما أنها مفيدة جدًا للقلب ؛ كل ذلك بفضل المعادن مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم الموجودة فيها.

3. فاصوليا بيضاء

إن وجود مضادات الأكسدة في الفاصوليا البيضاء قد يمنع الأمراض الالتهابية.،كما أنها غنية بحمض الفوليك ، المعروف بقدرته على الحفاظ على نشاط الدماغ.