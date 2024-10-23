الهند وإيران تؤكدان ضرورة حماية المدنيين وإجراء حوار لنزع فتيل التوتر ولتحقيق السلام

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بحث رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى" خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية الهندي "فيكرام ميسرى" - في تصريح بهذا الشأن نقلته وكالة الأنباء الهندية /ايه إن أى/ - أن الاجتماع بين "مودي" و"بزشكيان" جرى على هامش قمة تجمع دول البريكس في مدينة قازان الروسية.

وأفاد "فيكرام ميسري" بأن رئيس الوزراء الهندي أعرب عن قلقه العميق إزاء تصعيد الصراع في المنطقة وأكد مجددا دعوة الهند إلى حماية المدنيين والحيلولة دون إلحاق ضرر بهم.

وقال الوزير الهندي: " إن رئيس الوزراء (مودي) أكد ضرورة اتباع أسلوب الحوار والنهج الدبلوماسي لعدم تصعيد حدة التوترات في منطقة غرب آسيا، وإن الرئيس الإيراني أكد من جانبه ضرورة تحقيق السلام في المنطقة، منوها إلى أن الهند يمكن أن تقوم بدور لنزع فتيل هذه التوترات من خلال علاقاتها الطيبة مع كافة الأطراف المعنية".

وأضاف الوزير الهندي إن الجانبين بحثا أيضا الوضع في أفغانستان، وأكدا أهمية تحقيق الاستقرار والسلام هناك، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني.

ولفت وزير الخارجية الهندي إلى أن الجانبين اتفقا على استمرارهما في التعاون في إطار التجمعات متعددة الأطراف، بما فيها تجمع بريكس، مشيرا إلى أن مباحثاتهما كانت مثمرة.