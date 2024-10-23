السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسائق بتهمة التعدي على أرض آثار بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، سائق بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة التعدي بالبناء على أرض تابعة للآثار بمركز فرشوط.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة التعدي بالبناء على أرض أثرية، بالطوب الأبيض، وزراعة أشجار ونخيل.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 2060 لسنة 2024 جنح مركز فرشوط، والمقيدة برقم 3426 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت فيها المتهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.