الزراعة: تعاون اتحاد الحاصلات البستانية والبحوث الزراعية فى إنتاج محاصيل التصدير فى صوب "قها"

كتبت أسماء نصار

وقع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية واللواء اشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية اتفاقا باستغلال 35 صوبة بمركز قها – محافظة القليوبية لزراعتها بالمحاصيل البستانية القابلة للتصدير.

يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاستغلال الأمثل لأصول الوزارة والتعاون المثمر بين الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية ومركز البحوث الزراعية.

وقال "الشرقاوى" انه تم إعادة تأهيل وتشغيل ابار المياه وشبكات الري ورفع كفاءة الصوب والمبني الإداري والمخازن.

وزراعة الصوب بمحاصيل (فلفل حار – فلفل ألوان – طماطم – خيار) تحت أشراف كلا المركز والاتحاد والاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال وذلك كخطوة اولي للاستفادة بأصول وزارة الزراعة وتعظيم الموارد المشتركة للجانبين وجاري تكويد ارض الصوب استعداد لتصدير المنتجات اسهاماً في تنمية الصادرات المصرية وزيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية.