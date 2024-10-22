وزير الزراعة يبحث مع الإيفاد نتائج البعثة الاشرافية لمشروع الاستثمارات الزراعية

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة الدكتور محمد عبد القادر المدير القطري بمكتب الإيفاد بالقاهرة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك لبحث نتائج البعثة وتقييمها لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش (SAIL) .

قامت البعثة بزيارة مناطق عمل المشروع في محافظات المنيا – بنى سويف – أسوان خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2024 لمتابعة مدى التقدم المحرز في أنشطة المشروع وأوجه التعاون بين الإيفاد ووزارة الزراعة.



وخلال اللقاء أعرب وزير الزراعة عن شكره للجهود التي يقدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية المصرية .

كما أكد عن تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل الإيفاد واهمية قيام الوزارة بتذليل العقبات التى قد تواجه مشروعات الإيفاد في مصر.



ومن جانبه قام "رئيس البعثة الإشرافية" بعرض نتائج زيارة الايفاد على وزير الزراعة وأهم ما توصلت إليه البعثة خلال تفقدها للمشروع، حيث قامت البعثة بزيارة منطقة مصر العليا والإطلاع على الأنشطة التي تم تنفيذها وايضا المشروعات الجارى تنفيذها والتي تتمثل في أعمال الصرف الزراعي بقريتي الأشراف والسماحة، بالاضافة إلى أعمال تأهيل التبطين بوادي النقرة ووادي الصعايدة بمحافظة اسوان .



وأضاف"عبدالقادر" بان البعثة تمكنت من زيارة موقع تنفيذ اعمال مدرسة التعليم الاساسى بقرية البراعم، وتم عدة لقاءات مع ممثلي المجتمع ومناقشة الإحتياجات، والاطلاع على الأنشطة المتمثلة فى زيارة جميع أعمال تطوير الري بمنطقة غرب سمالوط ومتابعة تقدم الاعمال، فضلاً عن زيارة عدد من الجمعيات الزراعية والمقترح انشائها بمناطق تنفيذ المشروع.



