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الجيش السودانى يبسط سيطرته على مدينة الدندر بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:52 م
الجيش السودانى يبسط سيطرته على مدينة الدندر بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع الجيش السودانى _ أرشيفية
ريهام عبد الله

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تمكن الجيش السوداني، من بسط سيطرته على مدينة الدندر في ولاية سنار، بعد اشتباكات ضارية مع ميليشيا الدعم السريع، وكشفت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة السودانية من استرداد مدينة الدندر بعد معارك عنيفة.

وكشفت صحيفة سودان تربيون، أن الجيش بسط سيطرته على الدندر، بعد معارك عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدافع والمسيرات، تحت غطاء جوي من الطيران السوداني.

مدينة الدندر، كانت قد وقعت تحت سيطرة الدعم السريع أوائل يوليو الماضي، إلا أنها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بحق سكان الدندر وقراها التي تناهز الـ 200 قرية، بما في ذلك القتل والتشريد والنهب.

وواصل الطيران العسكري التابع للجيش السوداني، شن غارات جوية على الدندر، خاصة قرية كامراب، لضرب مراكز تموضع الدعم السريع فيها.

والجمعة الماضية، بدأ الجيش مدعوما بحلفائه، وعناصر المقاومة الشعبية، بخوض معارك مع الدعم السريع على مشارف الدندر، في سياق استمرار أكبر عملية عسكرية ينفذها اعتبارًا من 26 سبتمبر الماضي، لاستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، وامتدت لتشمل ولايات أخرى تقع تحت قبضة الدعم السريع.







الدعم السريع

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الدندر

سنار

الحرب في السودان

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