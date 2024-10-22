هل الخبز البني جيد لفقدان الوزن؟ طرق صحية لدمجه فى الطعام

كتبت فاطمة خليل

الخبز يدخل كعنصر أساسي في نظام التغذية اليومى، لكن الخبز الأبيض يزيد الوزن ولهذا السبب يوصي العديد من الخبراء بالتحول إلى الخبز البني بدلا من ذلك، ولكن هل هناك أي حقيقة وراء فكرة أن الخبز البني أكثر صحة وبديل رائع لفقدان الوزن؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل الخبز البني جيد حقا؟

غالبا ما يوصى بالخبز البني لفقدان الوزن لأنه يحتوي على نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية مقارنة بالخبز الأبيض - والذي عادة ما يكون مصنوعا من الدقيق المكرر.

يمكن للألياف الموجودة في الخبز البني أن تساعدك على الشعور بالشبع لساعات طويلة وتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها. أيضا، يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في الخبز البني أن تزود جسمك بالفيتامينات والمعادن الأساسية، الضرورية للحفاظ على وزن صحي.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه ليس طعاما سحريا لفقدان الوزن، حيث إنك تحتاج إلى الجمع بين نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

قد تحتوي بعض منتجات الخبز البني على سكريات مضافة أو مكونات غير صحية، لذلك، من المهم قراءة الملصقات واختيار خبز الحبوب الكاملة عالي الجودة.

في حين أن الخبز البني يمكن أن يكون إضافة صحية لنظام غذائي لفقدان الوزن بسبب محتواه العالي من الألياف والمغذيات، إلا أنه يجب دمجه مع عادات صحية أخرى للحصول على أفضل النتائج.

أيضًا، يحتوي الخبز، الأبيض والأسمر، على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات، وهي ضرورية لإبقائك ممتلئًا وبناء العضلات، كما أنه يحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من البروتين والدهون الجيدة.

بعض الأشخاص أيضًا معرضون لحالات صحية معينة قد تجعل أجسامهم تعالج الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بشكل مختلف عن الآخرين.

على سبيل المثال، يمكن للشخص المقاوم للأنسولين أن يتحمل عادةً كمية أقل من الكربوهيدرات قبل أن يعاني من ارتفاع في مستوى السكر في الدم.

الخبز البني مقابل الخبز الأبيض

وفقًا لـ Weight Loss Resources، فإن الملف الغذائي المتوسط لشريحة متوسطة الحجم من الخبز البني هو:

السعرات الحرارية: 74

الكربوهيدرات: 15.1 جرام

البروتين: 2.9 جرام

الدهون: 0.7 جرام

الألياف: 1.2 جرام

مقارنة بشريحة متوسطة الحجم من الخبز الأبيض، والتي تحتوي على:

السعرات الحرارية: 98

الكربوهيدرات: 18.7 جرام

البروتين: 3.7 جرام

الدهون: 0.8 جرام

الألياف: 0.9 جرام

السكر: 1.2 جرام