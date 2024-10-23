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أخبار × 24 ساعة.. صندوق النقد يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى 2025

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. صندوق النقد يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى 2025 صندوق النقد الدولى - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الأوقاف يستقبل وزير الإصلاح البيروقراطي وتنمية الموارد البشرية الإندونيسي السابق

نائبة وزيرة التضامن تستعرض آليات برنامج دعم قيم المواطنة بالمنيا

وزير التموين: التجارة الإلكترونية أحد أهم مكونات التجارة الداخلية

وزير الصحة يشهد جلسة "الشراكة لنظام صحى من أجل استدامة النظام الصحى"

وزيرة التضامن تكرم عددا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة"

وزير الأوقاف يزور الوزير الإندونيسى الجديد للشئون الدينية فى مكتبه مهنئًا له بمنصبه

وزير الصحة يشهد جلسة التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة (صور)

التضامن: إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية للأطفال اتساقا مع أهداف "بداية"







وزير الاوقاف

اندونسيا

وزير الصحه

النظام الصحى

وزير التمموين

التجاره الاليكترونيه



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