اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:34 م
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التضامن: إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية للأطفال اتساقا مع أهداف "بداية"

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:10 م
التضامن: إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية للأطفال اتساقا مع أهداف "بداية" فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان
كتب مدحت وهبة ومرام محمد تصوير حسن محمد

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أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى "18 عام""CHAMPS "يأتى اتساقا مع أهداف وأنشطة المُبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وسعيها الدؤوب للاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المُستدامة بمفهومها الشامل وتحسين جودة الحياة للإنسان المصرى صحيًا واجتماعيا وتعليميًا.

 

ولفتت إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استقر وشركاؤه الوطنيين على تنفيذ مبادرة CHAMPS فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات، والتى تُمثل أحد أهم مشروعات الدولة للاستثمار فى البشر والارتقاء بخصائصهم السُكانية، كما حرصت مصر على تحقيق الاستدامة لهذه المُبادرة من خلال تضمينها كمكون رئيسى بالاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتى تُمثل خارطة طريق وطنية للتصدى لمشكلة تعاطى وإدمان المخدرات خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وتحظى برعاية كريمة من رئيس الجمهورية.

 

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان
فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان


 







وزيرة التضامن

الأمم المتحدة

وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

غادة والى

مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال

مبادرة CHAMPS

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية

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المؤتمر العالمي للسكان

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مؤتمر السكان والتنمية البشرية

وزارة الصحة

مبادرة بداية

الرئيس السيسي

المجلس القومي للسكان

وزير الصحة والسكان

خالد عبد الغفار

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