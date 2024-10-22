وزيرة التضامن تكرم عددا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة"

كتب: مدحت وهبة

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من الأباء والشخصيات العامة الملهمة في إطار مبادرة " الأب القدوة" لعام 2024 في نسختها الثانية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذه الفعالية التى تتشارك فيها الوزارة لتكريم نماذج متميزة ملهمة من الأباء أثرت في حياة أبنائها، وقدمت العديد من الرسائل الإيجابية المهمة عن أهمية دور الأب فى حياة الأبناء، مؤكدة أن الأب هو صانع القدوة لأسرته، وهو صاحب الدور المحوري والقيادي فى تشكيل الهوية والثقة بما يدعم بناء أسرة متماسكة وقوية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور المهم للإعلام فى تعزيز الوعي بأهمية دور الأب داخل الأسرة وتعزيز الصورة الإيجابية له، وتأكيد أهمية دوره فى التربية الإيجابية من خلال المحتوى الدرامي الذى يعد أداة قوية لتشكيل الثقافات له تأثيره واسع المدى على القيم والسلوكيات، مشيدة بمسلسل "بابا جه" ودور الفنان أكرم حسنى، مؤكدة أن نجاح هذا العمل يأتى بتميزه فى انه ألقى الضوء على اقتصاد الرعاية وتناول دور الأب والأم لبناء الأسرة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين من الشخصيات العامة وهم المستشار سناء أحمد خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ القليوبية الأسبق، والفنان أكرم حسني، ومن الأباء المكرمين السيد رأفت محمد محمد سنبل عن محافظة القليوبية، وسعيد محمود رضوان سرحان الأب القدوة عن محافظة شمال سيناء، وأحمد محمد محمود النحاس الأب القدوة عن محافظة بورسعيد، ومحمود معوض الحفنى الأب القدوة عن محافظة المنوفية، ونسيم حسن حسن عليوة الأب القدوة عن محافظة الدقهلية، وعن فئة الأب لابن من ذوى الإعاقة لثلاثة أباء وهم كل من السيد ياسر عبد العال عبد الشافي عن محافظة البحيرة، ومجدى إسحاق عوض عن محافظة الفيوم، وحسن محمد إبراهيم عن محافظة الإسكندرية، وعن فئة الأب الكافل حسام الدين علي شعبان بمحافظة بنى سويف، كما تم تكريم الباحثة سها عبد الناصر حلمى عن الورقة البحثية التى قدمتها فى المسابقة الثقافية للشباب والتى تم إطلاقها عبر منصة مودة حول تاثير دور الأب القدوة على الصحة النفسية للأبناء داخل الاسرة .

ومن جانبها أعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تسليم الشهادات التذكارية للمكرمين عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية المهمة التى تؤكد أهمية دور الأب فى التربية مشاركة والتربية الإيجابية، مشددة على أن الأسرة هى نتاج لمشاركة فاعلة للأب والأم فى تربية الأبناء وتقديم أجيال صالحة قادرة على بناء مجتمع قوى متماسك، فالأباء يعدون نماذج مهمة فى حياة أبنائهم للاقتداء بها.

وأضافت صاروفيم أن الاحتفال يعلى من قيمة الأب النموذج الذى يحتذى به ويعكس التزاما بدعم هذه القيم النبيلة وبذل المزيد من الجهد لدعم الأسرة المصرية فى ظل التحديات العديد الثقافية والاجتماعية التى تواجهها.

وشهد التكريم حضور منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، ونرمين أحمد منصور مدير الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الأب القدوة للمرة الأولى عام 2023 وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج لدعم الأسرة تأكيدا على الدور المحوري للأب داخل الأسرة والاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.



جانب من اللقاء



تكريم الفنان أكرم حسنى



تكريم النماذج الملهمة