نائب محافظ الجيزة تتفقد التجهيزات النهائية لمشروع الموقف الحضارى بمنطقة كوبرى الصحابة

كتبت - مرام محمد

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، مشروع إنشاء عددًا من مواقف السرفيس الحضارية وساحات الانتظار بالقطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل بمنطقة كوبري الصحابة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مسار ترعة المريوطية.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها للوقوف على نسب الأعمال.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أن المشروع يأتي استكمالًا للطفرة التنموية التي شهدتها قطاعات ترعة المريوطية بنطاق أحياء الطالبية والهرم وإقامة مشروعات ذات نفع عام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت نائب محافظ الجيزة، خلال تفقدها نسب التنفيذ بالموقف الحضاري على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية اللازمة لتسليمه لجهاز السرفيس والنقل الجماعي وتشغيله في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

رافق نائب المحافظ، محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، والمهندسة عفاف النجار مدير مديرية الإسكان بالجيزة.