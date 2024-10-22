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مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية فى حيفا.. وصافرات الإنذار تدوى بكريات شمونة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 06:51 م
مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية فى حيفا.. وصافرات الإنذار تدوى بكريات شمونة مسيرات - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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دوت صافرات الإنذار في كريات شمونة وحيفا المحتلة، بعد تسلل طائرة مسيرة للأجواء التي تحتلها إسرائيل، وفق ما نشرت وسائل إعلام عبرية.

من ناحية أخرى، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب في الكتيبة 508، بصاروخ اليوم الثلاثاء، في منطقة نيوت مردخاي في الجليل الأعلى، وفي نفس القصف أصيب ثلاثة جنود احتياط من نفس الكتيبة بجروح خطيرة.

ويطلق حزب الله اللبناني، والمقاومة، صواريخ ومسيرات بشكل متكرر على أهداف للكيان الإسرائيلي، ردا على المجازر التى ينفذها في غزة ولبنان.







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