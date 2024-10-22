مقتل رقيب إسرائيلى وإصابة 3 جنود آخرين فى قصف صاروخى على الجليل الأعلى

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب في الكتيبة 508، بصاروخ اليوم الثلاثاء، في منطقة نيوت مردخاي في الجليل الأعلى، وفي نفس القصف أصيب ثلاثة جنود احتياط من نفس الكتيبة بجروح خطيرة.

ويطلق حزب الله اللبناني، والمقاومة، صواريخ بشكل متكرر على أهداف للكيان الإسرائيلي، ردا على المجازر التى ينفذها في غزة ولبنان.

وتدخل غزة الأسبوع الثاني من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا.