اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل رقيب إسرائيلى وإصابة 3 جنود آخرين فى قصف صاروخى على الجليل الأعلى

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 06:38 م
مقتل رقيب إسرائيلى وإصابة 3 جنود آخرين فى قصف صاروخى على الجليل الأعلى قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل رقيب في الكتيبة 508، بصاروخ اليوم الثلاثاء، في منطقة نيوت مردخاي في الجليل الأعلى، وفي نفس القصف أصيب ثلاثة جنود احتياط من نفس الكتيبة بجروح خطيرة.

ويطلق حزب الله اللبناني، والمقاومة، صواريخ بشكل متكرر على أهداف للكيان الإسرائيلي، ردا على المجازر التى ينفذها في غزة ولبنان.

وتدخل غزة الأسبوع الثاني من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا.

 

 







رقيب إسرائيلي

الجليل الأعلى

اسرائيل

الجليل الاعلي

حزب الله

حرب لبنان

غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة