فهم أورام سرطان الثدي.. خطوات التعرف عليها وتدابير الوقاية

كتبت إيناس البنا

سرطان الثدي هو أحد أنواع السرطان الأكثر انتشارًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، وقد يكون وجود كتلة في الثدي أحد أعراض سرطان الثدي، ووفقا لموقع " هيلث لاين" نتعرف على العلامات المبكرة، وما الذي يجب القيام به لمنع ظهورها.

ما هي الكتلة في سرطان الثدي؟

تُعرف كتلة سرطان الثدي أيضًا بالورم، وهي تشير إلى كتلة غير طبيعية من الأنسجة تتطور بسبب النمو المفرط لخلايا الثدي، يمكن أن تكون هذه الكتل أيضًا بأحجام وأشكال مختلفة، حيث تكون الكتل عادةً ناعمة وقابلة للحركة في معظم الحالات، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لكتل سرطان الثدي التي تكون عادةً صلبة ذات أشكال غير منتظمة وغير قابلة للحركة، معظم الكتل غير مؤلمة وبالتالي يمكن للمرضى تجاهلها أثناء التشخيص.

كيف تشعر؟

في كثير من الأحيان، تبدو كتلة سرطان الثدي وكأنها منطقة صلبة كثيفة تقع تحت الجلد، ومع ذلك، على عكس الأكياس الحميدة والأورام الليفية الغدية التي تحتوي على كتل مستديرة ناعمة، قد يكون لهذه الكتلة محيط غير محدد بشكل جيد، بعض الكتل مؤلمة عند الشعور بها بينما لا تكون أخرى كذلك، وهذا يجعل الفحص الذاتي المنتظم أمرًا مهمًا حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من أي ألم.

العلامات والأعراض المبكرة

بالإضافة إلى الكتلة، هناك علامات مبكرة أخرى لسرطان الثدي وهي:

تغيرات في شكل أو حجم الثدي.

تجعد الجلد.

تسرب من الحلمة وخاصة الدم.

ألم وإفرازات الحلمة.

احمرار أو تورم أو دفء في الثدي.

تورم في الإبط بسبب إصابة الغدد الليمفاوية.

الأسباب وعوامل الخطر

بشكل عام، لا يوجد سبب محدد واحد لسرطان الثدي، ولكن يمكن اعتبار العوامل التالية عوامل مساهمة:

المتلازمات الطفرية الوراثية مثل BRCA1 وBRCA2.

التاريخ العائلي لسرطان الثدي.

العلاج الهرموني الأنثوي (الاستروجين).

السمنة والتدخين.

التعرض للإشعاع في الجزء العلوي من الجسم

إذا تم إجراؤها بشكل صحيح، فإن الفحص الذاتي للثدي، والتصوير الشعاعي للثدي، وفحوصات سرطان الثدي على أساس سريري مفيدة في التشخيص المبكر.

تحتاج النساء فوق سن الأربعين وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان إلى إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية مرة واحدة في السنة، العيش بحياة صحية مع طعام متوازن، ونشاط بدني، وعدم التدخين والكحول يساهم في تقليل المخاطر.

اكتشاف كتلة أو أي أعراض أخرى مثيرة للقلق في الأنسجة الرخوة في سياق استخدام سكين جاما من الجانب الخطأ لطبيب أمراض النساء - يجب تفسير هذا القرار على أنه قرار صارم، تكمن هذه الملاحظة في التشخيص المبكر للمرض وتحسين نتائج العلاج.

