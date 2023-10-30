إزاى تحمى نفسك من خطر الإصابة بسرطان الثدي

كتبت رانيا عامر

يعد شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدى الذي يصيب مختلف الأعمار، خاصة أن هذا المرض هو نوع من السرطان الذي يبدأ في خلايا الثدي، ويتشكل عادةً في القنوات الأنابيب التي تحمل الحليب إلى الحلمة، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي عند الرجال والنساء على حد سواء، لكنه أكثر شيوعًا عند النساء.

على الرغم من أنه من المستحيل تجنب الإصابة بسرطان الثدي بشكل كامل، إلا أن بعض خيارات نمط الحياة يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، ومنها الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وعدم التدخين، والرضاعة الطبيعية قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدي بالإضافة إلى ذلك، فإن الكشف المبكر من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية وفحوصات الثدي.

عادات تمارسها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى

ومن جانبه أكد الدكتور محمد السنباوى مدرس علاج الأورام بطب المنوفية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، على وجود بعض الممارسات التى يقوم بها الأشخاص من خلالها نستطيع تقيل خطر الإصابة بمرض سرطان الثدى، مثل الرضاعة الطبيعية المطولة، النشاط البدنى المنتظم الذى أثبتت فيه الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر لعدة ساعات كل أسبوع يساهم فى الحد من الإصابة بالسرطان بنسبة 30% .

كما أوضح استشارى علاج الأورام أيضا تقليل تناول الدهون فى الغذاء، وعدم الأفراط فى تناول منع الحمل بدون استشارة طبية، وعدم الإفراط فى تناول العلاج الهرمونى بعد سن اليأس، بجانب على الحفاظ على الوزن منعا لخطر الأصابة بالسمنة ، وأيضا الابتعاد عن التدخين .