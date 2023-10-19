أعراض سرطان الثدي عند الرجال.. منها تورم العقد الليمفاوية

سرطان الثدي من الأمراض التى قد تصيب الرجال، ووفقا للإحصاءات، فإن خطر إصابة الرجل بسرطان الثدي في حياته هو حوالي 1 لكل 1000 ، وليس لدى الرجال بروتوكولات فحص ثابتة مثل النساء، الذين يخضعون بشكل روتيني لتصوير الثدي بالأشعة السينية للكشف المبكر، هذا النقص في الوعي، إلى جانب غياب الفحص الروتيني، غالبا ما يدفع الرجال إلى تجاهل التغيرات في أنسجة الثدى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الثدي عند الرجال، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.
أعراض سرطان الثدي عند الرجال.. منها تورم العقد الليمفاويةالخميس، 19 أكتوبر 2023 08:00 م
أعراض سرطان الثدي عند الرجال
كتبت فاطمة خليل
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