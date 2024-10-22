المؤبد لسيدة وآخر قتلا طفلا بسم الفئران وألقيا جثته فى صندوق قمامة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رفيق روؤف بهنام، والمستشار انس اسامة العبد ،والمستشار عمرو امين شاكر، وسكرتارية كيرلس الراوي، بمعاقبة كل من " ه.س.ع" و" ك.ا.م"، بالسجن المؤبد، عما أسند إليهما في التهمة الاولي، والسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيها ،عما أسند إليهم في التهمة الثانية، ومصادرة المخدر المضبوط، والزامهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم في قتل الطفل المجني عليه نجل المتهمة الاولي.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 680 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ العثور علي جثة لطفل داخل كيس بصندوق مخصصة للقمامة والمخلفات بدائرة القسم .

تبين من التحقيقات ، أنه أثناء قيام عمال جمع القمامة والمخلفات بأحد شوارع دائرة القسم ، ابصروا قدم بشرية لطفل تخرج من كيس بلاستيكي ملقاه بداخل الصندوق فقاموا بابلاغ الشرطة.

توصلت التحريات الي قيام كل من المتهمة الاولي " ه.س.ع" ربة منزل مقيمة محافظة الإسماعيلية ،والمتهم الثاني " ك..ا.م" عاطل مقيم محافظة الإسماعيلية، وان المتهمين تربطهما علاقة زواج عرفية، وعلي اثر حمل المتهمة الاولي من اخر مجهول، بيت المتهمون النية، وعقدوا العزم علي قتل الطفل المجني عليه فور ولادته، وعقب ذلك استأجر شقة وعقب إنجاب الطفل المجني عليه توجه المتهم الثاني، وأحضر مادة سامه " سم فئران" وقامت المتهمة الثانية بفتح فم الطفل المجني عليه بداخله، حتي أودت بحياته، وقاما بإخفائة داخل كيس بلاستيكي، وتوجه المتهم الثاني والقاء به داخل صندوق قمامة.

تمكنت التحريات من ضبطهما، وحيازة المتهمين لجوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.