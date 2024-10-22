الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: نجرى أبحاثا دورية لتحديث المناهج

كتبت - مرام محمد

أوضح الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للـ مجلس الأعلى للجامعات، أن استراتيجة التعليم العالي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس 2023، مبنية على 7 محاور، تشمل: الدمج ووجود مقاربات تربط المجالات العلمية المختلفة، والتوظيف، والآفاق الجديدة، والتنسيق بين كل الجهات في مختلف المناطق بمصر سواء فيما يتعلق بالموارد الطبيعية أو البشرية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالية، مؤكدًا أن كل تلك الاستراتيجيات مبينة على مؤشرات الأداء الرئيسية، والتي تعود بنا إلى نقطة الاستدامة "استدامة التعاون".

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أنهم يتطلعون إلى وجود شراكات مع الجهات الأكاديمية والحكومية والاقتصادية، مع النظر إلى ذلك من منظور دولي، حتى يتمكن الخريجون من التنافس على الوظائف في الخارج.

وأشار إلى أنهم في المجلس الأعلى للجامعات، والذي يمثل المرشد الأساسي للجامعات، يجرون أبحاثًا بشكل دائم لتحديث المناهج الحالية، لافتًا إلى أن هناك محاور رئيسية لذلك، منها الآفاق الجديدة في التعليم العالي التي تبنى على الخبرة والأدلة العلمية، والاشتراك مع الصناعات، فيجب أن تكون مناهجنا مصممة خصيصًا من أجل استهداف بعض الأبعاد الصناعية.



