خبير اقتصادى أممى: نعمل على تقديم فرص تدريبية عديدة لإشراك الشباب

كتبت - مرام محمد

قال سكوت ستانلي، خبير اقتصادي أممي، إن لديهم برامج متعددة تشمل الشباب، وفرص مختلفة للتدريب وإشراك الشباب من خلال فريق أممي تقوده اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا تقديمهم فرصًا تدريبية عديدة للشباب، منها ما هو خاص بقضية المناخ، وسوف يعملون على تقديم برامج خاصة بالتنمية البشرية.

جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه أحد المشاركين في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، حول الفرص التي تقدمها المنظمات الدولية للشباب في مصر في ما يتعلق بالتنمية البشرية والتدريب.

ويهدف المؤتمر لتحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.



كما يهدف إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية.



