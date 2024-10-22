اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عاما

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 02:50 م
إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عاما مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة
كتب مدحت وهبة ومرام محمد - تصوير حسن محمد

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بدأت، منذ قليل، فعاليات جلسة إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى "18 عاما "CHAMPS".

 

ويأتى إطلاق المبادرة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

ومن المقرر أن يطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال (CHAMPS).

 

تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة، وبالتالى الحماية من تعاطى المخدرات وغيرها من النتائج التى تشترك فى نفس الضعف الذى يواجه الأطفال أثناء نموهم، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثلى الجهات الحكومية والأهلية وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.







وزير الصحة

وزيرة التضامن

الأمم المتحدة

وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

غادة والى

مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال

مبادرة CHAMPS

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية

اطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية للأطفال



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