اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 02:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 01:55 م
وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر جانب من الاحتفالية
مدحت وهبة

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شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف، والتي نظمتها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الجمعية والاطمئنان على الخدمات المقدمة لكبار السن، والإطلاع على أنشطة وخدمات الجمعية المقدمة لفئة كبار السن.

وأعرب المتواجدون داخل الدار عن تقديرهم لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحرصها على اللقاء معهم  والاطمئنان عليهم، وقضاء عدد من الساعات في أجواء يسودها الاحترام والتقدير.

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